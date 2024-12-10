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        Batman Valisi Canalp Özgürlük Bulvarı'ndaki yenileme çalışmalarını denetledi

        Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Özgürlük Bulvarı'nda başlatılan yenileme çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 17:00 Güncelleme: 10.12.2024 - 17:04
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        Batman Valisi Canalp Özgürlük Bulvarı'ndaki yenileme çalışmalarını denetledi
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        Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Özgürlük Bulvarı'nda başlatılan yenileme çalışmalarını inceledi.

        Batman Belediyesi tarafından bulvarda başlatılan yenileme çalışmalarını denetleyen Canalp, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Canalp, çalışmaların bir ay içinde tamamlanacağını söyledi.

        Bulvarın kent için yeni bir nefes alanı olacağını aktaran Canalp, şöyle konuştu:

        "Diğer alanlarda olduğu gibi bu bulvar üzerinde de hem alt yapıyı hem üst yapıyı yeniliyoruz. Bu yolun altından geçen bütün yağmur suları, kanalizasyon hatları bunların hepsini yeniledik. Buna ilaveten de üst yapı olarak yolu tekrar yaptık. Yolun ötesinde de kaldırımlarımızı yeniledik. Aydınlatma sistemini bu bulvar üzerinde de kuruyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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