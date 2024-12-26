Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Batman'da kütüphane açılışına katıldı

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Batman'ın Beşiri ilçesinde yapımı tamamlanan Beşiri Halk Kütüphanesinin açılış törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 18:46 Güncelleme: 26.12.2024 - 19:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Batman'da kütüphane açılışına katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Batman'ın Beşiri ilçesinde yapımı tamamlanan Beşiri Halk Kütüphanesinin açılış törenine katıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İl Özel İdaresi tarafından "Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi" kapsamında yapılan 1150 metrekare kullanım alanına sahip kütüphanenin 25 bin kitap kapasitesi bulunuyor.

        Ayrıca kütüphanede 164 kişilik bireysel ve 20 kişilik grup çalışma alanları, 133 kişilik konferans salonu, 12 kişilik bilgisayar çalışma odası, 15 kişilik eğitim sınıfı, 12 kişilik atölye çalışma odası ve 14 kişilik bebek ve çocuklar için oturma alanı bulunuyor.

        Törende konuşan Bakan Yardımcısı Çam, Türkiye’nin bir medeniyet yürüyüşünde olduğunu söyledi.

        Beşiri Halk Kütüphanesinin de bu medeniyet yürüyüşünün bir parçası olduğunu belirten Çam, "Bireysel ve tekil olarak sadece ilçeyle alakalı olarak bakarsak sadece burayı ilgilendiren bir konu gibi algılanır ama büyük bir medeniyet yürüyüşünün bir parçası olarak gördüğümüzde bu koca kitlenin, bütün dünyanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir insan kaynağını üretme çabasını gördüğümüzde olay çok farklı oluyor." dedi.

        Türkiye’de yeni kitap olarak ISBN numarası almış kitap sayısının 100 bine yaklaştığını aktaran Çam, şöyle konuştu:

        "Türkiye’deki bütün kitaplara şöyle bir bakayım deseniz en az 100 bin kitap okumanız lazım. Yılda ortalama 750 milyona yaklaşan, içinde tabii sınav ve okul kitapları da dahil olmak üzere basımı olan kitaplar var. Biz bu kütüphane ile aslında bir taraftan geçmişimizle irtibatımızı güçlendiriyoruz. Yani Semerkant'taki, Buhara'daki, Bağdat'taki, Gırnata'daki ve şimdi inşallah yeni dönemle birlikte Şam gibi bütün o medeniyet merkezlerimizle irtibatlarımızı daha da güçlendiren, köklerimize daha da iyi ulaşmayı sağlayan bir çabanın altyapısının aslında en güzel şekilde tezahürünü sağlıyoruz."

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu ise son 5 yılda 500 kütüphaneyi ya sıfırdan inşa ettiklerini ya dönüştürdüklerini ya da alt yapısını yenilediklerini aktardı.

        Ülke genelinde büyük bir kütüphane hamlesini hayata geçirdiklerini ifade eden Beyoğlu, şunları söyledi:

        "Şu anda ülke genelinde Beşiri Kütüphanemizin açılışıyla birlikte 1301 kütüphanemiz oldu. Bunun yanında yerleşik kütüphane hizmeti veremediğimiz köylerimizde, kasabalarımızda kütüphanecilik hizmeti götürebilmemiz için bu kütüphanenin birebir prototipi olan gezici kütüphanelerimizi de işletiyoruz. Bunun sayısı da 80'e ulaştı. Bunun yanında vatandaşımızın var olduğu ve sosyal hayata aktığı her noktada kütüphanelerimizle var olmaya çalışıyoruz."

        Programda Batman Valisi Ekrem Canalp ve AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        İsrail'den Yemen'e saldırı
        İsrail'den Yemen'e saldırı
        Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
        Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
        Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme
        Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme
        Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü
        Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        26 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        26 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Kedi sandılar maymun çıktı!
        Kedi sandılar maymun çıktı!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?

        Benzer Haberler

        Hasankeyf Kaymakamı İmrak, DSİ 16. Bölge Müdürü Demir'i kabul etti
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak, DSİ 16. Bölge Müdürü Demir'i kabul etti
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak Güneşli köyünü ziyaret etti
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak Güneşli köyünü ziyaret etti
        Batman'da petrol kuyusunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Batman'da petrol kuyusunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Batman'da üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere çorba ikramı
        Batman'da üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere çorba ikramı
        Batman'da 5 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Batman'da 5 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Batman'da petrol kuyusunda çıkan yangın söndürüldü
        Batman'da petrol kuyusunda çıkan yangın söndürüldü