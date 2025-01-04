Batman Belediyesi şoförlerinin dinlenme kabinini yakan 4 zanlı yakalandı

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüphelilerden 2'sinin yüzü kapalı bir şekilde kabine girerek olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 3 Ocak'ta saat 01.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Nupelda Caddesi'nde Batman Belediyesi şoförlerinin dinlenme alanı olarak kullandığı prefabrik yapıda yangın çıktı.

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