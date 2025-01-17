Batman Belediyesi personeline arama kurtarma eğitimi verildi

Eğitimlerin itfaiye, zabıta, güvenlik, park ve bahçeler, fen işleri, su ve kanalizasyon müdürlüğü personeline verildiği kaydedilen açıklamada, ülkenin olası afetler karşısında nitelikli personel sayısının artırılmasının önemi vurgulandı.

Batman Belediyesinden yapılan açıklamada, AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan eğitim parkurunda belediye personeline, arama kurtarma teknikleri, ekipmanların doğru ve etkin kullanımı, enkaz altında yaşam bulgusu karşısında neler yapılması gerektiği konularında eğitim verildiği bildirildi.

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