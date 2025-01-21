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        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Batman Valiliğini ziyaret etti

        Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Batman Valiliğine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 18:28 Güncelleme: 21.01.2025 - 18:56
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        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Batman Valiliğini ziyaret etti
        ABONE OL

        Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Batman Valiliğine ziyarette bulundu.

        Yapıcıoğlu, kentteki ziyaretleri kapsamında Batman Valiliğine giderek, Vali Ekrem Canalp ile makamında görüştü.

        Vali Canalp'ten kentteki çalışmalara ilişkin bilgi alan Yapıcıoğlu'na, HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ile İl Başkanı Davut Şahin eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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