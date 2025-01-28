AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu esnaf ve vatandaşlarla görüştü

Nasıroğlu, vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olduklarını ve sahada olmaya devam edeceklerini belirterek, "Halkımız için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadesini kullandı.

Ziyarette vatandaşlarla da görüşen Nasıroğlu, talep ve önerileri dinledi.

Nasıroğlu, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ile Turgut Özal Bulvarı'nda esnafı ziyaret etti.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

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