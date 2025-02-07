Batman'da 1 kilo 55 gram skunk ele geçirildi
Batman'da 1 kilo 55 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Batman'da 1 kilo 55 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı.
Aramada, şeffaf torbalar içerisinde 1 kilo 55 gram skunk ve 6 bin 200 lira para ele geçirildi.
Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.