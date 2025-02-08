Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Batman'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Batman'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kentte silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 10 fişek ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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