Kozluk'ta Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve kütüphane yapılacak

Batman'ın Kozluk ilçesinde Yeni Mahalle Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve İlçe Halk Kütüphanesi projeleri için çivi çakma töreni gerçekleştirildi.

Törene Batman Valisi Ekrem Canalp ve AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu katıldı.

Vali Canalp ve Milletvekili Nasıroğlu, her iki kamu binasının inşa edileceği alanda incelemelerde bulunarak, yürütülecek çalışmalar hakkında kamu kurum yetkilileri ve inşaat firması temsilcilerinden bilgi aldı.

Yeni yapılacak Aile Sağlığı Merkezi'nin dokuz birimden oluşacağı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve İlçe Halk Kütüphanesi ile birlikte bölgedeki hizmet altyapısına katkı sunması planladığı belirtildi.