Batman'da, baraj gölünde botun batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

M.E'nin cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi sevk edildi.

M.E. (56) ve İ.K. (56) balık avlamak için Beşiri ilçesi Başarı köyü mevkisinde botla baraj gölüne açıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.