Batman'da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Batman'da hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Batman'da hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.
Çalışmalar kapsamında "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan M.Y. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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