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        Batman'da gümrük kaçağı 950 paket sigara ele geçirildi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 14:19 Güncelleme: 08.04.2025 - 14:20
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        Batman'da gümrük kaçağı 950 paket sigara ele geçirildi
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 4 araçta arama yapıldı.

        Aramalarda, gümrük kaçağı 950 paket sigara ve 6 litre alkollü içecek ele geçirildi.

        Olaya ilişkin 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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