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        Batman'da kargo ile batı illerine gümrük kaçağı sigara göndermek isteyen 2 kişi yakalandı

        Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda kargo ile batı illerine gümrük kaçağı sigara göndermek isteyen 2 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 14:46 Güncelleme: 16.04.2025 - 14:46
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        Batman'da kargo ile batı illerine gümrük kaçağı sigara göndermek isteyen 2 kişi yakalandı
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        Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda kargo ile batı illerine gümrük kaçağı sigara göndermek isteyen 2 zanlı yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde ikamet eden 2 kişinin kargo şirketleri aracılığıyla batı illerine kaçak sigara göndereceği yönünde aldığı istihbarat üzerine harekete geçti.

        Ekipler, takibe aldığı şüphelilerin bir kargo firması önünde içerisinde kaçak malzemelerin bulunduğu kolileri indirmesiyle operasyon düzenledi.

        Operasyonda, kolilerde yapılan aramada 5 bin 130 paket bandrolsüz sigara, 33 elektronik sigara ve 32 tütün ısıtma cihazı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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