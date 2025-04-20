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        Batman'da 60 dönüm üzerine yapılan mesire alanı hizmete açıldı

        Batman'ın Kozluk ilçesinde yapımı tamamlanan Alıçlı Mesire Alanı hizmete sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 15:18 Güncelleme: 20.04.2025 - 15:30
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        Batman'da 60 dönüm üzerine yapılan mesire alanı hizmete açıldı
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        Batman'ın Kozluk ilçesinde yapımı tamamlanan Alıçlı Mesire Alanı hizmete sunuldu.

        Batman Valiliği öncülüğünde, Kozluk Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresinin iş birliğinde Alıçlı köyünde 60 dönüm üzerine yaklaşık 7 ay önce yapımına başlanan mesire alanı tamamlandı.

        İlçeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta olan ve Garzan Çayı kenarında yer alan Alıçlı Mesire Alanı vatandaşların hizmetine açıldı.

        Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, AA muhabirine, mesire alanının ilçenin ilk mesire alanı olduğunu söyledi.

        Mesire alanının büyük olduğunu işaret eden Güngör, şunları kaydetti:

        "İçerisinde, yürüyüş yolları, dumanlı hava sahası, 1800'e yakın ağaç, yeşil alanlar, oturma alanları, kent mobilyaları, çocuklarımız için park alanları bulunan güzel bir mesire alanı inşa ettik. Yaklaşık 7 ay gibi bir süre içerisinde burayı bitirdik. Bundan sonra da yine yukarıda bir restoran yapma planımız var."

        Güngör, alanın yapımında kendilerine destek olan Vali Ekrem Canalp ve İl Özel İdaresine teşekkür etti.

        Ailesiyle piknik yapmak için mesire alanına gelen Tacettin Baytar da daha önce ailece gidebilecekleri bir mesire alanının olmadığını belirterek, alanın ilçe halkı için güzel hizmet olduğunu dile getirdi.

        Emine Hezer ise ilçeye yeni bir sosyal alan kazandırıldığı için Vali Canalp ve Kaymakam Güngör'e teşekkür etti.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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