Batman'da din görevlileri ve öğretmenlere yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Batman Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Batman Üniversitesi ve İl Müftülüğü işbirliğiyle düzenlenen "Batman Üniversitesi-İHL Mesleki Dersleri ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri ile Din Görevlileri Buluşma Projesi" kapsamında eğitim semineri gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.