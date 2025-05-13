Hasankeyf Kaymakamlığından boğulmalara karşı uyarı

Hasankeyf Kaymakamlığı, yaz aylarının yaklaşmasıyla sulama kanalları, baraj gölleri ve göletlerde yüzmenin tehlikelerine dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Hasankeyf Kaymakamlığından yapılan açıklamada, çocuk ve gençler arasında sıkça tercih edilen baraj, göl ve sulama kanallarında yüzmenin büyük risk taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, "Çeşitli tehlikeler barındıran su kanalları ve baraj göllerinde yüzmek tehlikeli ve yasaktır. Her yıl baraj ve göletlerde serinlemek isteyen yüzlerce çocuk ve gencimiz hayatını kaybetmektedir. Büyük risk taşıyan sulama kanalları, baraj gölleri ve göletlerden uzak duralım. Çocuklarımızın bu alanlara girmesine izin vermeyelim." ifadeleri kullanıldı.