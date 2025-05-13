Batman'da şarampole devrilen tırdaki 3 kişi yaralandı
Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.
Çayönü köyü mevkisinde Nurullah U. yönetimindeki 72 EP 662 plakalı tır, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile tırda bulunan Veysi U. ve Bedirhan D. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Veysi U'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.