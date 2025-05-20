Batman'da gümrük kaçağı 1510 paket sigara ele geçirildi
Batman'ınHasankeyf jandarma ekiplerince gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Batman'ınHasankeyf jandarma ekiplerince gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı 1510 paket sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
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