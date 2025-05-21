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        Batman'ın yöresel lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı

        Batman'da, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte yöreye özgü yemekler tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 17:15 Güncelleme: 21.05.2025 - 17:27
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        Batman'ın yöresel lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı
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        Batman'da, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte yöreye özgü yemekler tanıtıldı.

        Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte kadın kooperatifleri ve aile destek merkezlerinde hazırlanan yemekler kurulan stantlarda sergilendi.

        Batman Valisi Ekrem Canalp, burada yaptığı konuşmada, geleneksel Türk mutfağındaki zenginliğin ortaya konulması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayesinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesinde Türk Mutfağı etkinliklerinin düzenlendiğini anımsattı.

        Her yıl geleneksel yemeklerin etkinliklerde sergilendiğini aktaran Canalp, "Bu etkinliklerle her yıl Batman'a ait geleneksel yemekleri sergiliyoruz. Diğer taraftan da geçmişten gelen geleneksel mutfaklarımızdaki zenginlikleri sahaya sunuyoruz." dedi.

        Etkinlik kapsamında düzenlenen yemek yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmanın ardından sergilenen yemekler ziyaretçilere ikram edildi.

        Etkinliğe, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve ilgililer katıldı.

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