Batman'da cami için temel atma töreni düzenlendi
Batman'da Şeyh Maruf Dergah Cami'nin temeli törenle atıldı.
Batman'da Şeyh Maruf Dergah Cami'nin temeli törenle atıldı.
İl Müftüsü Ahmet Durmuş'un katılımıyla Çamlıca Mahallesi'nde inşa edilecek caminin temelinin atılması, dualar eşliğinde gerçekleştirildi.
Hayırseverlerin destek verdiği cami, 460 metrekarelik alanda, 200 metrekare kullanım alanına sahip 3 katlı olarak planlanıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.