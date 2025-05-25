AK Parti Batman Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
AK Parti Batman Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.
AK Parti Batman Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, ilde eğitim, gençlik, spor, sağlık ve ulaşım alanlarında önemli projelerin hayata geçirildiğini söyledi.
Kentteki tüm okullarda teknoloji ve yapay zeka sınıflarının açıldığını belirten Nasıroğlu, gençlerin daha iyi çalışabilmesi için Necat Nasıroğlu Külliyesi, Leyla Nasıroğlu Gençlik Merkezi ve Kütüphanesi ile Beşiri ilçesinde gençlik merkezi ve kütüphanenin hizmet verdiğini aktardı.
Kent merkezi ve ilçelerde 5 yeni gençlik merkezi ve kütüphane inşaatının sürdüğünü dile getiren Nasıroğlu,"Batman'ı üniversite sınavında bölgenin lideri yapacağız." dedi.
Nasıroğlu, gençlerin başarısı için tüm imkanları seferber edeceklerini vurguladı.
Kentte spor alanında da önemli yatırımlar yapıldığını belirten Nasıroğlu, atletizm, güreş ve masa tenisinde Batmanlı gençlerin Türkiye ve uluslararası şampiyonalarda dereceler elde ettiğini anımsattı.
Batman Petrolspor'un başarı grafiğinin yükseldiğini ve iki yılda üçüncülükten ikinciliğe çıktığını dile getiren Nasoroğlu, hedefin birinci lig olduğunu söyledi.
Sağlık alanında yapılan yatırımlara da işaret eden Nasıroğlu, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
Nasıroğlu, ulaşım yatırımları hakkında da bilgi verdi.
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel ve uluslararası alandaki başarılı diplomatik girişimlerine dikkat çekti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.