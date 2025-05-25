AK Parti Batman Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Batman Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, ilde eğitim, gençlik, spor, sağlık ve ulaşım alanlarında önemli projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

Kentteki tüm okullarda teknoloji ve yapay zeka sınıflarının açıldığını belirten Nasıroğlu, gençlerin daha iyi çalışabilmesi için Necat Nasıroğlu Külliyesi, Leyla Nasıroğlu Gençlik Merkezi ve Kütüphanesi ile Beşiri ilçesinde gençlik merkezi ve kütüphanenin hizmet verdiğini aktardı.

Kent merkezi ve ilçelerde 5 yeni gençlik merkezi ve kütüphane inşaatının sürdüğünü dile getiren Nasıroğlu,"Batman'ı üniversite sınavında bölgenin lideri yapacağız." dedi.

Nasıroğlu, gençlerin başarısı için tüm imkanları seferber edeceklerini vurguladı.