Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Hasankeyf Kaymakamı İmrak jandarma ve vatandaşların bayramını kutladı

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, jandarma ve vatandaşlarla bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 14:24 Güncelleme: 06.06.2025 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak jandarma ve vatandaşların bayramını kutladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, jandarma ve vatandaşlarla bayramlaştı.

        Yolüstü Jandarma Karakolu'nu ziyaret eden İmrak, jandarma personelinin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, sohbet etti.

        Daha sonra İncirli köyüne geçen İmrak, şehit mezarlarını ziyaret edip dua etti.

        İmrak, vatandaşların da bayramını kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        Papara soruşturmasında yeni gelişme: Doktor tutuklandı
        Papara soruşturmasında yeni gelişme: Doktor tutuklandı
        O anlar kamerada! Boğa kasabı boynuzlarıyla savurdu
        O anlar kamerada! Boğa kasabı boynuzlarıyla savurdu
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        Kan donduran olay! Çocuğa 5 yıl cinsel istismar!
        Kan donduran olay! Çocuğa 5 yıl cinsel istismar!
        Ücretsiz halk plajı sayısı 19'a yükseliyor
        Ücretsiz halk plajı sayısı 19'a yükseliyor
        Sınırın ikiye ayırdığı köy!
        Sınırın ikiye ayırdığı köy!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        İşte G.Saray'ın Sane teklifi!
        İşte G.Saray'ın Sane teklifi!
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Sadece Düzce'de 92 yaralı! Gelenek bozulmadı!
        Sadece Düzce'de 92 yaralı! Gelenek bozulmadı!
        Tam 4 gün oldu! Korkutan bekleyiş!
        Tam 4 gün oldu! Korkutan bekleyiş!
        Dayısını caddenin ortasında bıçakladı! Kanlı miras!
        Dayısını caddenin ortasında bıçakladı! Kanlı miras!
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        Ani'de bulundu! 1000 yıllık güneş saati görücüye çıktı
        Ani'de bulundu! 1000 yıllık güneş saati görücüye çıktı
        FAO: Her yıl 600 milyon kişi gıda kaynaklı hastalıklarla savaşıyor
        FAO: Her yıl 600 milyon kişi gıda kaynaklı hastalıklarla savaşıyor
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"

        Benzer Haberler

        Batman'da vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti
        Batman'da vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak vatandaşlarla bayramlaştı
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak vatandaşlarla bayramlaştı
        Hasankeyf Kaymakam İmrak, trafik uygulama ve yol kontrol denetimine katıldı...
        Hasankeyf Kaymakam İmrak, trafik uygulama ve yol kontrol denetimine katıldı...
        Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi
        Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi
        Sason'da ziyaretçiler Mereto Dağı eteğindeki kardan tünellerde serinliyor
        Sason'da ziyaretçiler Mereto Dağı eteğindeki kardan tünellerde serinliyor
        Batman'da bir tankerde 4 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Batman'da bir tankerde 4 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi