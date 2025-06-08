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        Batman'da bayramın ilk gününde 65 bin kişi toplu taşımadan ücretsiz yararlandı

        Batman'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde 65 bin vatandaş, belediyenin ücretsiz toplu taşıma hizmetinden faydalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 09:17 Güncelleme: 08.06.2025 - 09:17
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        Batman'da bayramın ilk gününde 65 bin kişi toplu taşımadan ücretsiz yararlandı
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        Batman'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde 65 bin vatandaş, belediyenin ücretsiz toplu taşıma hizmetinden faydalandı.

        Batman Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bayram süresince vatandaşların şehir içi ulaşımda kolaylık yaşaması amacıyla toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet veriyor.

        Bayramın ilk gününde 32 hatta 87 otobüsle yapılan seferlerde 65 binin üzerinde yolcu taşındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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