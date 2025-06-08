Batman'da bayramın ilk gününde 65 bin kişi toplu taşımadan ücretsiz yararlandı

Bayramın ilk gününde 32 hatta 87 otobüsle yapılan seferlerde 65 binin üzerinde yolcu taşındı.

Batman Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bayram süresince vatandaşların şehir içi ulaşımda kolaylık yaşaması amacıyla toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet veriyor.

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