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        Batman'da çocuklar Türk Kızılay'ın uçurtma şenliğinde bir araya geldi

        –Batman'da Türk Kızılay'ın kuruluşunun 157. yılı dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 20:29 Güncelleme: 11.06.2025 - 20:42
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        Batman'da çocuklar Türk Kızılay'ın uçurtma şenliğinde bir araya geldi
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        –Batman’da Türk Kızılay’ın kuruluşunun 157. yılı dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

        Gültepe Mahallesi'ndeki Karabağ Parkı'nda Türk Kızılay Batman Şubesince düzenlenen şenlikte çocuklar uçurtma uçurup eğlenceli zaman geçirdi.

        Etkinlikte çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu, oyunlar oynandı.

        Türk Kızılay Batman Şube Başkanı Davut Okçu, Türk Kızılay’ın 11 Haziran 1868'de kurulduğunu anımsatarak, kuruluşunun 157. yıl dönümünde uçurtma şenliği düzenlediklerini söyledi.

        Çocukların etkinlik kapsamında aileleri ile birlikte keyifli zaman geçirdiklerini anlatan Okçu, “Bugün çocuklarımız aileleri ve kardeşleriyle birlikte uçurtma uçuruyorlar. Etkinliğimiz kapsamında çocuklarımıza çeşitli ikramlarda da bulunduk. Ayrıca çocuklarımızla çeşitli oyunlar oynadık. Böyle zannediyorum ki çocuklar iyi bir gün geçirdi. Neşeli bir gün geçirdi. Kızılay'a ilişkin de iyi kanaatleri oluştu. Farkındalık oluştu diye düşünüyorum.” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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