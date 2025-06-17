Batman Üniversitesi öğrencileri köy okulunda konser verdi

Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, Gercüş ilçesinin Kozlu köyündeki okulda Türk halk müziği konseri verdi.

Fakültenin Müzik ve Gösteri Topluluğu tarafından Kozlu İlk ve Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte, gençler Türkiye'nin 7 bölgesine ait halk müziği eserleri seslendirdi.

Etkinlikte öğrenciler de ablalarının ve ağabeylerinin seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Öğrencilere "Çizgi Bilim- Aziz Sancar" adlı kitap hediye edildi.

- "Çocuklarımızın dünyasında bir pencere açtık"

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, basın mensuplarına, üniversite olarak sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini belirterek, bu kapsamda bu köyde de çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi.

Demir, "Çocuklarımıza müziğin evrensel diliyle sanat aşıladık. Çocuklarımızın dünyasında bir pencere açmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Üniversiteli gençlerden Berfin Yıldırak, bu konserin kendisi için anlamlı olduğunu belirterek, şunları söyledi: