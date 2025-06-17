Batman'da tespit edilen kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Batman Belediyesi, kentte tespit edilen ruhsatsız yapıların yıkım çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kent estetiğini bozan ve güvenli yapılaşmayı tehdit eden kaçak yapılarla mücadele kapsamında, Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince Bayındır Mahallesi Özgürlük Bulvarı- Hasankeyf yolu kesişiminde yer alan ruhsatsız bir barakanın yıkımının gerçekleştirildiği belirtildi.

Yıkım öncesinde yapı için 'yapı tatil zaptı'nın düzenlendiği, ardından belediye encümen kararıyla yasal sürecin başlatıldığı ve yapı sahibine resmi tebligat yapılarak tahliye süresi tanındığı ancak belirtilen sürede yapının boşaltılmadığı kaydedilen açıklamada, gerekli yasal sürecin tamamlanmasının ardından belediye ekiplerince alınan güvenlik önlemleri eşliğinde yapının yıkım işleminin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, ekiplerce yapı içerisindeki malzemelerin kayıt altına alınarak dışarı çıkarıldığı, sac malzemelerle örtülü tavanın ise ekskavatör yardımıyla kontrollü şekilde yıkıldığı işaret edilerek, belediye yetkililerince işlemlerinin tamamının mevzuata uygun şekilde yürütüldüğü ve vatandaş haklarının korunmasına özen gösterildiği aktarıldı.