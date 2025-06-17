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        Batman'da tespit edilen kaçak yapıların yıkımı sürüyor

        Batman Belediyesi, kentte tespit edilen ruhsatsız yapıların yıkım çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 20:39 Güncelleme: 17.06.2025 - 20:39
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        Batman'da tespit edilen kaçak yapıların yıkımı sürüyor
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        Batman Belediyesi, kentte tespit edilen ruhsatsız yapıların yıkım çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, kent estetiğini bozan ve güvenli yapılaşmayı tehdit eden kaçak yapılarla mücadele kapsamında, Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince Bayındır Mahallesi Özgürlük Bulvarı- Hasankeyf yolu kesişiminde yer alan ruhsatsız bir barakanın yıkımının gerçekleştirildiği belirtildi.

        Yıkım öncesinde yapı için 'yapı tatil zaptı'nın düzenlendiği, ardından belediye encümen kararıyla yasal sürecin başlatıldığı ve yapı sahibine resmi tebligat yapılarak tahliye süresi tanındığı ancak belirtilen sürede yapının boşaltılmadığı kaydedilen açıklamada, gerekli yasal sürecin tamamlanmasının ardından belediye ekiplerince alınan güvenlik önlemleri eşliğinde yapının yıkım işleminin gerçekleştirildiği ifade edildi.

        Açıklamada, ekiplerce yapı içerisindeki malzemelerin kayıt altına alınarak dışarı çıkarıldığı, sac malzemelerle örtülü tavanın ise ekskavatör yardımıyla kontrollü şekilde yıkıldığı işaret edilerek, belediye yetkililerince işlemlerinin tamamının mevzuata uygun şekilde yürütüldüğü ve vatandaş haklarının korunmasına özen gösterildiği aktarıldı.

        Kent genelinde kaçak yapılarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Kentimizin düzenli yapılaşması ve vatandaşlarımızın can güvenliği için kaçak yapılarla mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat sahada denetimlerini sürdürüyor. Çarpık kentleşmeye ve imar kirliliğine neden olan kişi ya da yapılarla mücadelemiz tavizsiz şekilde sürecektir. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, imar planlarına uygun hareket etmeleri ve belediyemizden gerekli ruhsatları almadan herhangi bir yapılaşmaya girmemeleridir. Sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir şehirleşme ancak bu şekilde mümkündür."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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