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        Batman'da Uyuşturucu ile Mücadele Günü kapsamında etkinlik düzenlendi

        Batman'da, "Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 22:11 Güncelleme: 26.06.2025 - 22:24
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        Batman'da Uyuşturucu ile Mücadele Günü kapsamında etkinlik düzenlendi
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        Batman'da, "Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Yeşilay Batman Şubesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Atatürk Parkı'nda organize edilen etkinlikte halat çekme yarışması ve oryantiring gibi çeşitli sportif faaliyetler gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yeşilay tarafından kurulan stantlarda katılımcılara broşür dağıtıldı.

        Yeşilay Şube Başkan Vekili Şehmus Yılmaz, yaptığı açıklamada, gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla bu tür etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

        Her zaman gençlerin yanında olduklarını ifade eden Yılmaz, "Gençlerimizi bu tür aktivitelere yönlendirerek, kötü alışkanlıklara karşı bilinç oluşturmayı hedefliyoruz. Uzun yaz tatilinde kitap okumalarını, ders tekrarlarını sürdürmelerini ve spor gibi sağlıklı aktivitelerde bulunmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

        Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) görevli psikolog Tuğçe Tuncay da merkezde alkol, madde, kumar, internet ve tütün bağımlılığı olmak üzere farklı alanlarda ücretsiz psikososyal destek sağladıklarını belirtti.

        YEDAM'ın gizlilik ilkesine büyük önem verdiğine dikkati çeken Tuncay, "Merkezimize başvuran kişilerin bilgileri yalnızca kurumumuzda kayıtlı tutuluyor, hiçbir resmi sistemde görünmüyor. 26 Haziran kapsamında düzenlediğimiz bu etkinlikte gençlerde farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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