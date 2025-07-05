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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 14:40 Güncelleme: 05.07.2025 - 14:40
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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda kent girişinde durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, 175 gram kokain buldu.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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