Batman'da "Teknokent ve Girişimcilik" söyleşisi düzenlendi

Akademisyen, girişimci ve BATSO üyelerini katıldığı söyleşide, Batman Teknokent A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. Abdülkerim Öztekin konuşma yaptı.

BATSO konferans salonunda yapılan programda teknokentlerin tarihçesi, kuruluş amaçları ve ekonomik katkıları konuşuldu.

Yükseköğretim Kurulunun ülke genelinde üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında Batman Üniversitesi ve Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO) işbirliğiyle "Teknokent ve Girişimcilik" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

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