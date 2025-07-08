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        Batman'da "Teknokent ve Girişimcilik" söyleşisi düzenlendi

        Batman'da "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında "Teknokent ve Girişimcilik" söyleşisi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 10:18 Güncelleme: 08.07.2025 - 10:18
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        Batman'da "Teknokent ve Girişimcilik" söyleşisi düzenlendi
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        Batman'da "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında "Teknokent ve Girişimcilik" söyleşisi yapıldı.

        Yükseköğretim Kurulunun ülke genelinde üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında Batman Üniversitesi ve Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO) işbirliğiyle "Teknokent ve Girişimcilik" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

        BATSO konferans salonunda yapılan programda teknokentlerin tarihçesi, kuruluş amaçları ve ekonomik katkıları konuşuldu.

        Akademisyen, girişimci ve BATSO üyelerini katıldığı söyleşide, Batman Teknokent A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. Abdülkerim Öztekin konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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