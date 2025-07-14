Batman Belediyesinden ücretsiz sağlık hizmeti

Açıklamada görüşlerine yer verilen Batman Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Tahir Yarba, amaçlarının erken teşhisle müdahalede bulunarak vatandaşların yaşam kalitesini artırmak olduğunu ifade etti.

Merkezde genel ve diş polikliniği, beslenme danışmanlığı, psiko-sosyal destek, gebe bilgilendirme, bağımlılıkla mücadele eğitimleri ile ambulans konusunda hizmet sağlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Belediye Sağlık Merkezinde, 9 farklı branşta ücretsiz sağlık hizmeti veriliyor.

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