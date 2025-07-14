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        Batman Belediyesinden ücretsiz sağlık hizmeti

        Batman Belediyesince sağlık hizmetlerine kolay erişimin sağlanması amacıyla vatandaşlara bazı branşlarda ücretsiz sağlık hizmeti sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 10:07 Güncelleme: 14.07.2025 - 10:07
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        Batman Belediyesinden ücretsiz sağlık hizmeti
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        Batman Belediyesince sağlık hizmetlerine kolay erişimin sağlanması amacıyla vatandaşlara bazı branşlarda ücretsiz sağlık hizmeti sunuluyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Belediye Sağlık Merkezinde, 9 farklı branşta ücretsiz sağlık hizmeti veriliyor.

        Merkezde genel ve diş polikliniği, beslenme danışmanlığı, psiko-sosyal destek, gebe bilgilendirme, bağımlılıkla mücadele eğitimleri ile ambulans konusunda hizmet sağlanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Batman Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Tahir Yarba, amaçlarının erken teşhisle müdahalede bulunarak vatandaşların yaşam kalitesini artırmak olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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