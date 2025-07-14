Batman'da kaçakçılık operasyonunda 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 4 araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı 610 paket sigara ve 100 elektronik sigara ele geçirildi.
Olaya ilişkin 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
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