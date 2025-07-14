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        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 13:11 Güncelleme: 14.07.2025 - 13:11
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        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 4 araçta arama yapıldı.

        Aramada, gümrük kaçağı 610 paket sigara ve 100 elektronik sigara ele geçirildi.

        Olaya ilişkin 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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