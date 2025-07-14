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        Batman'da sanayi sitelerinde temizlik çalışması yapıldı

        Batman Belediyesi, Gültepe ve Bayındır mahallelerinde bulunan sanayi sitelerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 14:33 Güncelleme: 14.07.2025 - 14:33
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        Batman'da sanayi sitelerinde temizlik çalışması yapıldı
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        Batman Belediyesi, Gültepe ve Bayındır mahallelerinde bulunan sanayi sitelerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, işletmelerin kapalı olduğu pazar gününü fırsat bilerek 20 personel ile sahaya çıktı.

        Ekipler, sokak ve blok aralarını süpürdü, yolları yıkadı.

        Çalışmalarda kaldırım üfleme makineleri ve çöp taksiler de kullanıldı.

        Toplam 15 ton atık bertaraf edilirken, 367 bin 500 metrekarelik alan temizlendi.

        Esnaf, yürütülen temizlik çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirtti.

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