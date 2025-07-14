Batman'da sanayi sitelerinde temizlik çalışması yapıldı

Çalışmalarda kaldırım üfleme makineleri ve çöp taksiler de kullanıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, işletmelerin kapalı olduğu pazar gününü fırsat bilerek 20 personel ile sahaya çıktı.

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