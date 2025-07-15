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        Batman Belediyesi itfaiyesi 8 ayda 2 bin 833 olaya müdahale etti

        Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 8 ayda 2 bin 833 olaya müdahalede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 13:10 Güncelleme: 15.07.2025 - 13:10
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        Batman Belediyesi itfaiyesi 8 ayda 2 bin 833 olaya müdahale etti
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        Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 8 ayda 2 bin 833 olaya müdahalede bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kasım 2024 ile Haziran 2025 tarihleri arasında itfaiye ekipleri, kent genelinde 935 yangın, 201 mahsur kalma, 116 trafik kazası ve çeşitli kurtarma operasyonuna katıldı.

        Yangınların büyük bölümünü ev, araç, anız, ot ve çöp konteyneri yangınları oluşturdu.

        606 iş yerinde yangın önlem denetimi gerçekleştiren ekipler, parmağına yüzük sıkışan ya da demir korkuluklara başı sıkışan 27 kişiye müdahale etti.

        Ayrıca 12 ilde meydana gelen boğulma vakalarına su altı ve su üstü arama kurtarma desteği sağladı.

        İtfaiye Müdürlüğünce son dönemde 41 eğitim ve tatbikatı düzenledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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