Sason Kaymakamı Başar'dan 15 Temmuz gazisine ziyaret
Sason Kaymakamı Furkan Başar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 15 Temmuz gazisi Ayhan Taşdemir'i ziyaret etti.
Sason Kaymakamı Furkan Başar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 15 Temmuz gazisi Ayhan Taşdemir'i ziyaret etti.
Kaymakam Başar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde yaralanarak gazi olan Taşdemir'in evine ziyarette bulundu.
Ziyarette Başar, "Milletimiz o gece destan yazmıştır. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum." dedi.
Kaymakam Başar, gazi Taşdemir'e plaket takdim etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.