Batman Belediyesi'nde 380 personele sağlık taraması yapıldı
Batman Belediyesi iş sağlığı ve güvenliği kapsamında tehlikeli sınıfta çalışan 380 personeline sağlık taraması gerçekleştirdi.
Batman Belediyesi iş sağlığı ve güvenliği kapsamında tehlikeli sınıfta çalışan 380 personeline sağlık taraması gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri, Batman Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ulaşım ve İtfaiye Müdürlüklerinde görevli personele, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu doğrultusunda sağlık kontrolleri yapıldı.
Solunum testi, EKG, odyometri, biyokimya tahlilleri, hemogram ve akciğer grafisi gibi tetkiklerin yer aldığı taramalar, meslek hastalıklarının önlenmesi ve olası sağlık risklerinin erken tespiti amacıyla gerçekleştirildi.
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