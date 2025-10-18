Habertürk
        Batman Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 23:14 Güncelleme: 18.10.2025 - 23:14
        Batman Çayı'nda erkek cesedi bulundu
        Batman Çayı'nda erkek cesedi bulundu.

        İkiztepe mevkisinde çayda hareketsiz duran bir kişinin olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, AFAD ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kıyıda hareketsiz yatan kişinin öldüğünü tespit etti.

        Yapılan kontrollerde Kadri N'ye (57) ait olduğunu belirlenen ceset, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

