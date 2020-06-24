Batman Gercüş´te 2 ev, karantinaya alındı

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<br>Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA) BATMAN'ın Gercüş ilçesinde 2 ev, 2 kadında koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.<br>Bağlarbaşı ve Pınarbaşı mahallelerindeki 2 ev, ismi açıklanmayan 2 kadında koronavirüs tespit edilmesi üzerine, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla salgınının yayılmasını önlemek ve halkı korumak amacıyla karantinaya alındı. 2 evin girişleri kapatılırken, filyasyon ekipleri de ailelerin üyelerine test yapmaya başladı. DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER<br>2020-06-24 15:02:39<br>

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