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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman en yüksek çocuk nüfus oranına sahip 7. il oldu

İHA

Batman en yüksek çocuk nüfus oranına sahip 7. il oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü 2020 yılı istatistiklerine göre Batman en yüksek çocuk nüfus oranına sahip 7. il oldu.
TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre 2020 yılı itibarıyla Batman’ın toplam nüfusu 620 bin 278 iken, çocuk nüfusu 245 bin 258 oldu. Birleşmiş Milletler tanımına göre ‘017’ yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 2020 yılında Batman nüfusunun yüzde 39,5’ini oluşturdu. Türkiye genelinde ise 2020 yıl sonu itibarıyla toplam nüfus 83 milyon 614 bin 362 iken, bunun 22 milyon 750 bin 657’sini çocuklar oluşturdu. Bu değerlerle Türkiye’de çocuk nüfusu, toplam nüfusun yüzde 27,2’sini oluşturdu. İllerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranı incelendiğinde 2020 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 45,3 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini yüzde 42,8 ile Şırnak ve yüzde 40,9 ile Ağrı izledi. Siirt yüzde 40,4 ile en yüksek çocuk nüfus oranına sahip 5. il, Batman yüzde 39,5 ile en yüksek çocuk nüfus oranına sahip 7. il, Mardin ise yüzde 39,4 ile en yüksek çocuk nüfus oranına sahip 8. il oldu. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu üç il ise sırasıyla yüzde 17,3 ile Tunceli, yüzde 18,1 ile Edirne ve yüzde 18,7 ile Kırklareli oldu.

Batman’da çocuk nüfusunun yüzde 28,3’ü 59 yaş aralığında
Batman’da çocuk nüfusu yaş gruplarına göre incelendiğinde 2020 yıl sonu itibarıyla 245 bin 258 olan çocuk nüfusunun yüzde 27,6’sı ‘04’ yaş grubu, yüzde 28,3’ü ‘59’, yüzde 27,9’u ‘1014’ ve yüzde 16,2’si ise ‘1517’ yaş grubundaki çocuklar oluşturdu. 2020 yılında Batman’da bulunan 10 koruyucu ailenin yanında bakımı sağlanan çocuk sayısının 13 olduğu görüldü. Türkiye'de bulunan 6 bin 481 koruyucu ailenin yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı ise 7 bin 864 olarak belirtildi.

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