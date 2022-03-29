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2022 BATMAN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
1 02.04.2022 Cumartesi 04:30 05:53 12:24 15:58 18:46 20:03 2 03.04.2022 Pazar 04:28 05:51 12:24 15:58 18:47 20:04 3 04.04.2022 Pazartesi 04:27 05:50 12:24 15:58 18:48 20:05 4 05.04.2022 Salı 04:25 05:48 12:23 15:59 18:48 20:06 5 06.04.2022 Çarşamba 04:23 05:47 12:23 15:59 18:49 20:08 6 07.04.2022 Perşembe 04:22 05:45 12:23 15:59 18:50 20:09 7 08.04.2022 Cuma 04:20 05:44 12:23 16:00 18:51 20:10 8 09.04.2022 Cumartesi 04:18 05:43 12:22 16:00 18:52 20:11 9 10.04.2022 Pazar 04:16 05:41 12:22 16:00 18:53 20:12 10 11.04.2022 Pazartesi 04:15 05:40 12:22 16:00 18:54 20:13 11 12.04.2022 Salı 04:13 05:38 12:22 16:01 18:55 20:14 12 13.04.2022 Çarşamba 04:11 05:37 12:21 16:01 18:56 20:16 13 14.04.2022 Perşembe 04:09 05:35 12:21 16:01 18:57 20:17 14 15.04.2022 Cuma 04:08 05:34 12:21 16:01 18:58 20:18 15 16.04.2022 Cumartesi 04:06 05:33 12:21 16:01 18:59 20:19 16 17.04.2022 Pazar 04:04 05:31 12:20 16:02 18:59 20:20 17 18.04.2022 Pazartesi 04:03 05:30 12:20 16:02 19:00 20:22 18 19.04.2022 Salı 04:01 05:28 12:20 16:02 19:01 20:23 19 20.04.2022 Çarşamba 03:59 05:27 12:20 16:02 19:02 20:24 20 21.04.2022 Perşembe 03:58 05:26 12:19 16:02 19:03 20:25 21 22.04.2022 Cuma 03:56 05:24 12:19 16:03 19:04 20:27 22 23.04.2022 Cumartesi 03:54 05:23 12:19 16:03 19:05 20:28 23 24.04.2022 Pazar 03:53 05:22 12:19 16:03 19:06 20:29 24 25.04.2022 Pazartesi 03:51 05:20 12:19 16:03 19:07 20:30 25 26.04.2022 Salı 03:49 05:19 12:18 16:03 19:08 20:32 26 27.04.2022 Çarşamba 03:48 05:18 12:18 16:04 19:09 20:33
Kadir Gecesi
27 28.04.2022 Perşembe 03:46 05:17 12:18 16:04 19:10 20:34 28 29.04.2022 Cuma 03:44 05:16 12:18 16:04 19:11 20:35 29 30.04.2022 Cumartesi 03:43 05:14 12:18 16:04 19:11 20:37 30 01.05.2022 Pazar 03:41 05:13 12:18 16:04 19:12 20:38
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
Bayram Namazı : 05:50
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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