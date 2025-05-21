Her yıl geleneksel yemeklerin etkinliklerde sergilendiğini aktaran Canalp, "Bu etkinliklerle her yıl Batman'a ait geleneksel yemekleri sergiliyoruz. Diğer taraftan da geçmişten gelen geleneksel mutfaklarımızdaki zenginlikleri sahaya sunuyoruz" dedi.