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        Haberler Gündem Batman Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Batman Belediye Başkanı kim oldu?

        Batman 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Batman Belediye Başkanı Gülüstan Sönük oldu!

        Ülke genelinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin sonuçları açıklandı. Milyonlarca seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Saat 17.00'de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımı tamamlandı ve Batman Belediye Başkanı'nın kim olduğu netlik kazandı. Bu önemli gelişmeyle birlikte, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kazanan adaylar ve aldıkları oy oranları da belli oldu. Peki, Batman Belediye Başkanı kim oldu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 02:09 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:17
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        Türkiye'de bir seçim maratonu daha tamamlandı. 34 farklı siyasi partinin adaylarının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu. Saat 17.00'de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi ve kesin olmayan Batman Yerel Seçim sonuçları da açıklandı. Peki, 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Batman Belediye Başkanı kim oldu? İşte Batman yerel seçim sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...

        GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        BATMAN BELEDİYE BAŞKANI GÜLÜSTAN SÖNÜK OLDU!

        Anadolu Ajansı verilerine göre sandıkların yüzde 100'ü açıldı.

        Resmi olmayan verilere göre; Batman Belediye Başkanı Gülüstan Sönük oldu. DEM Parti adayı Gülüstan Sönük, yüzde 64.52 oy aldı. Rakibi HÜDAPAR Belediye Başkan Adayı Serkan Ramanlı ise yüzde 15.69 oy aldı.

        BATMAN SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

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        31 MART 2024 BATMAN İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

        Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre; Batman ilçelerinin seçim sonuçlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

        BATMAN İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        EN ÇOK ADAY ÇIKARAN ŞEHİR İSTANBUL OLDU

        49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarıştığı belediye oldu. Bu adaylardan 22'si siyasi parti, 27'si ise bağımsız olarak seçime katıldı.

        İstanbul'u 29 adayla Gaziantep ardından 28 adayla Malatya takip etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından 3'ü bağımsızken; Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından ise 5'i bağımsız olarak seçime girdi.

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere 24 aday yarıştı.

        GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SEÇİM SONUÇLARI HABERTÜRK'TE!

        31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Haberturk.com'dan takip edebilirsiniz.

        Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Aydın Yerel Sonuçları 2024

        Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Van Yerel Seçim Sonuçları 2024

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