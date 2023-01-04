Batman´da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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DHA

DHA'nın haberine göre, kaza, öğleden sonra Hasankeyf kara yolu Binatlı köyü kavşağında meydana geldi.

Emin Ekinci (63) yönetimindeki otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, Emin Ekinci ile eşi Seve ve oğlu Yusuf Ekinci (20) ile diğer otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Emin Ekinci, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. İlk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan Emin Ekinci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Seve Ekinci ile oğlu Yusuf Ekinci´nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.