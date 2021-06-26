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Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında? Batuhan Karacakaya dizileri

Survivor 2021'de Ünlüler takımında yarışan ve şampiyonluk adayları arasında yer alan Batuhan Karacakaya ani bir şekilde yarışmadan elenmişti. Survivor 2021 final gecesine katılan genç oyuncu sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İşte Batuhan Karacakaya hakkında merak edilenler...

Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında? Batuhan Karacakaya dizileri

Adını Aşk-ı Memnu dizisi ile duyuran Batuhan Karacakaya, altı ay boyunca TV8'de yayınlanan Survivor 2021'de yarışmış ve en dikkat çeken isimlerden biri olmuştu. İsmail Balaban ile yakın arkadaş olan Batuhan Karacakaya, her fırsatta İsmail Balaban'ı desteklediğini söylemişti. Popülerliğini artıran genç oyuncunun yeni bir dizide rol alıp almayacağı merak konusu oldu.

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya (5 Şubat 1997, İstanbul) Türk oyuncudur.

Oyuncu Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı, Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı. Survivor 2021'e yarışmacı olarak katıldı.

Dizileri

2016-2017 / Diriliş Ertuğrul (Dündar Bey)
2011-2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)
2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)
2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)
2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)
2004 / Büyük Buluşma (Tunç)

Filmleri

Aşk Tesadüfleri Sever - 2011
Dersimiz Atatürk - 2010
Bekle Beni - 2010
Uzun Hikâye - 2012

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