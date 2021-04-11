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Reuters

Pazar günü yaptığı toplantıda Reuters’a açıklamada bulunan Bavyera Başbakanı ve Hristiyan Sosyal Birliği Partisi (CSU) lideri muhafazakâr aday Markus Söder, Almanya başbakanlığı için istekli olduğunu ifade etti.

Almanya'da bir önceki seçimler için konuşan Söder'in: “Eğer CDU(Hristiyan Demokrat Birliği) beni desteklemeye istekli olsaydı, ben hazır olurdum," ifadeleri katılımcılar tarafından kaydedildi.

Başbakanlık için bir diğer istekli adayda Hristiyan Demokrat Birliği Genel Başkanı Armin Laschet. CDU ve CSU partilerinin kimi aday olarak gösterecekleri henüz bilinmiyor. Eylül ayı için adaylığını koyan isimlerden kimin aday olacağına iki parti birlikte müzakere edip karar verecek. Bu kararın çok uzun sürmeden açıklanacağı yetkililer tarafından bildiriliyor.

Pandemi döneminde iki isimde Başbakan Angela Merkel’e destekleyici bir politika güttü. Armin Laschet’in Merkel’in merkeziyetçi görünümüne daha yakın bir lider olduğu ifade edilirken, 54 yaşındaki Söder’de Merkel’in yanında ve benzer bir politik görünüm sergilediği belirtiliyor.

Ancak Almanya tarihinde Söder'in lideri olduğu Hristiyan Sosyal Birliği(CSU)'den henüz hiç kimsenin başbakan olmadığı biliniyor.

*Görsel sahibi:Wikipedia