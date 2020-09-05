Bay Yanlış yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu dizinin sevenleri tarafından büyük merak konusu olmuştu. FOX TV'de yayınlanan Bay Yanlış dizisi 11. yeni bölüm fragmanı seyirciyle buluştu.

BAY YANLIŞ 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BAY YANLIŞ 10. BÖLÜM ÖZETİ

Ezgi, tüm bu yaşadığı hayal kırıklıklarından sonra soluğu Bursa’da alır. Nevin ve Ünal Ezgi’nin bu halini sorgular. Ezgi, Özgür’le yaşadıklarını gizlese de Özgür’ün Bursa’ya gelmesiyle her şey açığa çıkar. Özgür’ün özür dilemesi hiçbir şeyi değiştirmez.

Özgür’ün ona güvenmemesi onu çok üzmüştür. Özgür yalnız kaldıkça Ezgi’yi daha da özler ve ona ne kadar aşık olduğunu daha da anlar. Bu hali Ozan’ı harekete geçirir. Cansu ve Deniz de Ezgi’ye yanlış davrandıklarından dolayı üzgün ve pişmandırlar.

Onlar da Ozan ile birlik olup Ezgi ve Özgür’ü bir araya getirmeye çalışır. Bakalım bu plan ikisinin barışmasına yetecek midir?