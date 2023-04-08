Kazada ölen uzaman çavuş, eşi ve kızı toprağa verildi



Murat SÖYLEMEZ/ BAYBURT, (DHA)BAYBURTGümüşhane karayolunda otomobilin şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Mikail Akbudak (29) ile eşi Büşra (28) ve kızı Gökçen Akbudak (3), toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde BayburtGümüşhane karayolu Akşar köyü mevkisinde meydana geldi. Trabzon´da görevli Uzman Çavuş Mikail Akbudak yönetimindeki 61 TV 577 plakalı otomobil, kar ve sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Mikail Akbudak ile yanındaki eşi Büşra ve kızları Gökçen Akbudak, ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerinde sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerindeki ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çift ile kızları, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Kazada hayatını kaybeden Akbudak ailesi için merkeze bağlı Rüştü köyünde cenaze töreni düzenlendi. Uzman Çavuş Mikail Akbudak'ın tabutunun Türk bayrağına sarıldığı cenazeye; yakınları ile İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet, Emniyet Müdürü Nihat Uzun ve çok sayıda kişi katıldı. Akbudak ailesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bu arada ailenin, kaza yerine 4 kilometre uzaklıktaki Oruçbeyli köyünde oturan Büşra Akbudak'ın babasının iftar yemeği davetine giderken kaza yaptığı öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bayburt / Merkez Murat SÖYLEMEZ

2023-04-08 18:18:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.