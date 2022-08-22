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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt'ta "Hasattan Harmana" konserleri yapıldı

AA

Bayburt'ta "Hasattan Harmana" konserleri yapıldı

BAYBURT (AA) - Bayburt'un Demirözü ilçesinin Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesince "Hasattan Harmana konserleri gerçekleştirildi.

Konser öncesinde 100 yıl önceki tarım aletleri kullanılarak müze ziyaretçileri ve köy halkının katılımıyla geleneksel yöntemlerle hasat yapıldı.

Ardından "İstanbul Opera Topluluğu Anadolu'dan Ezgiler" konseriyle müzenin yanındaki buğday tarlasında sahne alarak Türk ve batı müziğinden eserleri seslendirdi.

Etkinlik, Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay'ın "Serhan Bali ile Açıklamalı Konser" ile devam etti.

Piyanist Gülsin Onay, W.A. Mozart, B. Bartók, F. Chopin ve Cesar Franck'a ait eserleri yorumladı.

Onay'ın Bali ile birlikte gerçekleştirdikleri açıklamalı konseri, Bayburtlu müzikseverler tarafından beğeniyle karşılandı.

Müzenin kurucusu Kenan Yavuz, konserin ardından gazetecilere, Hasattan Harmana konserlerinin geleneksel olarak yaptıkları faaliyetlerden biri olduğunu söyledi.

Müzenin Avrupa'dan iki ödül alarak dünyaca tanındığını vurgulayan Yavuz, bunun gururunu yaşadıklarını aktardı.

Amaçlarının Anadolu'nun güzelliklerini dünyaya tanıtmak olduğunu anımsatan Yavuz, "Müzemiz Bayburt kadim kültürünün yarattığı bir müzedir. Bu halkın Bayburtluların, Anadolu'nun dokusunu, kokusunu yaşamak için kurduğumuz küçük bir aile hikayesi önce Anadolu'ya sonra dünyaya mal olan bir müzeye dönüştü." dedi.

Müzenin yanında bulunan buğday tarlasında verilen konserin renkli görüntülere sahne olduğunu ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Burada dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Harman hasadı içerisinde, buğday başakları arasında piyanomuz, İstanbul Opera Topluluğu sanatçılarımız ve devlet sanatçımız Gülsin Onay'ı ağırladık. İstanbul Opera Topluluğu sanatçılarımız bizi Anadolu ezgileriyle, Anadolu'nun ruhuyla buluştururken Gülsin Onay da Bayburt'tan dünyaya selam verdi. Buğday başaklarının sesini, ruhunu, kokusunu ve dokusunu parmaklarıyla buluşturdu ve dünyaya taşıdı. Çok büyük bir atmosfer oldu."

- "Bayburt Bayburt olalı böyle güzellik görmedi"

Yavuz, Bayburtluların konsere yoğun katılım sağladığını dile getirerek, "Operayla Bayburt ilişkisi de böylece çözümlenmiş oldu. Zaten "Bayburt Bayburt olalı böyle zulüm görmedi" derlerken konser sırasında yanlış notaya basıldığı için Bayburtlular böyle bir serzenişte bulunmuşlar. Dolayısıyla iki yıl üst üste dinlediğimiz opera sanatçılarımızdan ve piyanistimizden dinlediğimiz klasik batı müziği, Bayburtluların göstermiş olduğu olağanüstü ilgi, güzel tepki ve destek çok mutluluk veriyor. Gülsin hanım aslında bu destek nedeniyle Bayburt'a tekrar geldi. Yurt içerisinden ve dışından olağanüstü güzel tepkiler aldık. Bayburt Bayburt olalı böyle güzellik görmedi diyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Piyanist Gülsin Onay da olağanüstü bir mekanda sanatseverlerle bir araya geldiğini belirterek, "Bu sene yine burada olmaktan büyük mutluluk onur duydum. Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ülkemizin gururu yurt dışında pek çok ödül sahibi olmuş bir müze. Gerçekten doğu ve batıyı birleştiren, sanatı, doğayı müzikle yaşamak benim için büyük bir ayrıcalık. Onun için ikinci kez burada çalmış olmaktan çok mutluyum." diye konuştu.

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