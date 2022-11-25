Bayburt'ta kar nedeniyle yolda mahsur kalan araçtaki kişi kurtarıldı

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BAYBURT (AA) - Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan hafif ticari araçtaki kişi kurtarıldı.

Kentte dün etkili olan sağanak, gece saatlerinde yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı Kuşmer Yaylası'nda Mustafa A'nın kullandığı hafif ticari araç, kara saplandı.



Aracında mahsur kalan sürücü, cep telefonu ile 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Aydıntepe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, bölgeye ulaştı.



Mustafa A, ekiplerin yardımıyla aracının saplandığı yerden kurtarılmasının ardından bölgeden ayrıldı.



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