Bayburt'ta karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

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BAYBURT (AA) - Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinden Bayburt'a gitmek üzere otomobille yola çıkan Fahri Taşkın ve beraberindekiler, Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı Kemer mevkisinde kar nedeniyle mahsur kaldı.

Taşkın'ın durumu bildirmesi üzerine harekete geçen Aydıntepe İlçe Özel İdare, İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede 2 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan kişilere ulaştı.

Herhangi bir sağlık sorunları bulunmayan 4 kişi, ekiplerin yardımıyla ilçe merkezine getirildi.





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