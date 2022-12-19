Bayburt'ta kar nedeniyle yolda mahsur kalan turistler kurtarıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BAYBURT (AA) - Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki Soğanlı Dağları'nda kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan turistler, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Nevşehir'den Uzungöl'e gitmek isteyen Malezyalı 7 turist, Soğanlı Dağları'ndaki rüzgar enerji santrali yakınlarında, bulundukları minibüsün kara saplanması sonucu mahsur kaldı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, bölgeye AFAD ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucunda, turistlerin, araçlarıyla dağdan inişi sağlandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.